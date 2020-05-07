特朗普：將報告中國是否履行首階段貿易協議

中美在新冠肺炎疫情下的分歧加深之際，美國總統特朗普周三（6日）表示，會在一至兩周後匯報中國有否履行中美第一階段貿易協議。新任白宮發言人麥克納尼同日表示，現時中美關係令人失望及沮喪。

根據首階段協議，中國承諾在未來兩年增購總值2000億美元（1.56萬億港元）美國商品及服務。特朗普在白宮表示，他緊密關注中國是否履行貿易協議，指出雖然中國大額購買美國農產品，但質疑採購數量是否達到協議下購買美國農產品、製成品、能源及服務的承諾，因此會報告這些範疇的採購情況。他說：「他們（中國）知道有協議要遵守，我希望他們能執行協議。他們可能，或者不可能這樣做。」

被問到會否就中國處理疫情的手法，向中國加徵關稅時，特朗普說暫時不想討論。麥克納尼則表示，中美關係令人失望和沮喪，又稱特朗普認為中國部分決定將美國人民的生命置於危險。

另外，美國貿易代表辦公室上月30日發表公告，就是否延長豁免對華貨徵收關稅一年展開公眾諮詢，至6月1日結束。美國考慮延長去年7月豁免的第六批關稅排除清單，將於今年7月9日到期，包括362項商品，涉及非航空器燃氣輪機零件、潛水器、離心泵等；美國原定對上述排除清單商品加徵25%關稅。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁