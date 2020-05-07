蓬佩奧再施壓　譚德塞拒答會否邀台參加世衞大會

世界衞生組織周三（6日）在日內瓦的舉行記者會上，有美媒記者問及台灣會否獲邀出席今年世界衞生大會（WHA），又問若大陸反對，譚德塞會否運用權力邀請台灣與會。譚德塞未有正面回答，稱問題應由在場的法律顧問沃爾頓（Derek Walton）回應。

沃爾頓表示，不論台灣是否獲邀以觀察員身份參與WHA，世界組織都有安排台灣專家參與技術事項討論，又舉例去年台灣曾參加組織的8次專家會議，另有6次非正式會議。沃爾頓強調，台灣是否參與應由世衞組織194個成員國決定。

美國國務卿蓬佩奧於當地周三（6日）在記者會上再向世衞施壓，呼籲各國支持台灣以觀察員身份參與今年WHA及其他相關聯合國活動，又強調譚德塞有權邀請台灣參與。

此外，蓬佩奧近日多次就疫情問題攻擊中國大陸，稱有大量證據顯示新冠病毒源自武漢實驗室。但他周三晚受訪時改變口風，表示美方不確定病毒是否源自武漢實驗室，又稱樂見有證據推翻該說法。中國外交部發言人華春瑩回應指，蓬佩奧前言不對後語，是因他一直在編造，用謊言掩蓋謊言。