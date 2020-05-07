美擬亞太區部署遠程巡航導彈　遏制解放軍優勢

新冠肺炎疫情肆虐期間，中美在亞太區的軍事角力有增無減。英媒周三（6日）披露，美軍認為中國解放軍目前在陸基巡航導彈及彈道導彈的力量有壓倒性優勢，將增加在亞太區部署陸基巡航導彈，以及為海軍陸戰隊裝備新型遠程反艦導彈，與海軍合力成為「戰艦殺手」，遏制解放軍在「射程戰」的優勢。

報道指，美國過往數十年受制於冷戰時期簽訂的《中程導彈條約》，限制美軍的導彈發展及部署能力，而中國則於這段時間大力擴張導彈能力。特朗普政府去年8月退出中導條約後，計劃在亞太地區部署陸基遠程巡航導彈。

根據白宮2021年預算及國防部官員3月在眾議院聽證會的供詞，國防部有意為海軍陸戰隊添置美國軍艦目前裝備的戰斧巡航導彈，並加快發展新式遠程反艦導彈，聯同海軍攻擊敵艦，海軍陸戰隊配備反艦巡航導彈的小型及機動部隊將成為「戰艦殺手」。一旦亞太區爆發衝突，上述部隊將派往西太平洋及第一島鏈沿線，協助海軍奪取海上控制權。

短期而言，美軍增加部署小量陸基巡航導彈不會改變勢力平衡，而是向北京發出強烈政治信號，顯示美軍準備好與中國競爭。長遠而言，美軍部署更多導彈，加上日本及台灣的導彈，將對解放軍構成嚴重威脅。對解放軍最大的迫切威脅，則來自美國海軍及空軍新服役的遠程反艦導彈。

報道亦指出，第一島鏈國家菲律賓近年疏遠美國，令美軍面臨挑戰，有美軍戰略師認為僅部署反艦導彈讓軍力不夠決定性，對策是利用空軍遠程轟炸機，相信這會比海軍陸戰隊更威脅解放軍，當中以將於2020年代中期服役的B-21隱形轟炸機最有效。

對於美軍的動作，中國政府發聲明促請華府「謹言慎行」，停止在區內移動棋子及停止在中國周邊耀武揚威。