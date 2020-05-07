流產政變被捕者招供　認企圖捉馬杜羅到美受審

委內瑞拉周日（3日）宣布粉碎企圖推翻總統馬杜羅、疑似由美國策劃的政變陰謀，並在行動中拘捕兩名美軍前特種部隊成員。當局周三（6日）在國營電視台播放其中一名被捕者的招供片段，他在片中承認策劃綁架馬杜羅並將他帶上飛機，送到美國受審。

被逮捕的美軍前特種部隊成員登曼（Luke Denman），在鏡頭前回答官員的問題，他在片中手持數頁紙張，並聲稱其中一份是由行動首腦古德羅（Jordan Goudreau）及委內瑞拉反對派領袖瓜伊多簽署的合約，以表明對行動的支持。

34歲的登曼透露自己與古德羅的關係，指二人大約10年前在德國服役期間相識，至去年12月古德羅主動聯絡後，他在1月16日飛抵哥倫比亞。他指一開始未知悉太多任務細節，其後才得悉要在哥倫比亞訓練流亡的委內瑞拉士兵，與他們一起進入委內瑞拉，控制首都加拉加斯及機場；而推翻馬杜羅政權的行動一共有60至70名志願人士參加，每20人為一組。登曼估計，事成後會有5萬至10萬美元（約39萬至78萬港元）的報酬。

另外，美聯社引述知情人士指，同是美軍前特種部隊成員的古德羅早前就所為認責後，現時因販運武器而遭美國聯邦官員調查，調查仍在初步階段，未知他會否面臨控告。