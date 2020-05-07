借疫期要戴口罩之便　囚犯扮獄友越獄

美國聯邦政府早前下令，所有監獄需為囚犯提供外科口罩，以防新冠肺炎疫情蔓延。芝加哥庫克縣監獄一名囚犯日前就乘此機會，與另一名獲准保釋外出的囚犯調換身份後，戴上口罩成功越獄，至今仍在逃，當局向他發出通緝令，並調查事件。

事發於上周六（2日），28歲囚犯亨德森（Quintin Henderson）獲保釋外出，惟他在囚犯離開監獄的通道內，把自己的個人文件交予於前一日因襲警等罪嫌被捕的21歲囚犯斯科特（Jahquez Scott），兩人更互換外衣。斯科特之後戴上外科口罩，遮蓋臉上很易認出的紋身圖案，並向獄警冒認是亨德森乘機越獄。

斯科特離開監獄後不久，亨德森向獄警謊稱自己睡着了，不知道有否叫他的名字讓他出獄。獄警發覺事有蹺蹊，翻看閉路電視片段知悉亨德森其實與斯科特合謀。亨德森其後坦承，斯科特以1000美元（約7800港元）賄賂他，並稱會在監獄外見面交錢。

當局隨即通緝斯科特，截至周三（6日）他仍然在逃。而亨德森則被控協助逃獄，准以2.5萬美元（約19萬港元）保釋，本月20日出庭應訊。