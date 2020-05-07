新冠肺炎：失業率大蕭條以來最差　民眾通宵輪候食物

在新冠肺炎疫情下，美國經濟陷入嚴重萎縮，失業率或升至新高。根據上月底數據，美國在過去5周有2600萬人申請失業救濟金，屬歷來最多。分析指國內在5月的失業率高達16.4%，是經濟大蕭條以來最嚴重。

美國勞工部近日發表數據指，該國上月有2600萬名人申領失業救濟金，單是其中一個星期就有440萬人申請，高於3月底創下的686萬人的最高水平。投資銀行摩根士丹利預計，美國5月的失業率高達16.4%，是經濟大蕭條以來最高的數字。牛津經濟研究所（Oxford Economics）預計，美國受疫情影響減少了3000萬個職位，或需時兩年才可以恢復疫情期間流失的職位。

在失業潮持續下，令到食物銀行的需求大幅增加。美國慈善組織「賑濟美國」（Feeding America）指，旗下200間食物銀行中95%均指民眾的需求較去年大增，自疫情爆發後需求更急增70%；若疫情持續，估計再多1700萬人不夠糧食。在德州聖安東尼奧的食物銀行，平均每周約6萬人領取食物，但疫情後升至每周12萬人，甚至有人早在開門前12小時就排隊。