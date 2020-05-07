匹大華裔研究員遇害　警稱涉桃色糾紛

美國賓夕凡尼亞州匹茲堡大學醫學院華裔研究員劉彬（Bing Liu，音譯）日前在家中遇害，由於他生前正在研究新冠病毒且漸有成果，因此引來外界揣測。當地警方初步調查後，認為沒證據顯示案件與劉彬的研究項目有關，反而可能涉及桃色糾紛。

警方周三（6日）表示，37歲的劉彬與46歲疑兇顧浩（Hao Gu，音譯）認識，兩人均來自中國內地。警方相信顧浩在案發當日從一道沒上鎖的門，潛入劉彬家中開槍射殺對方後，返回泊在附近約90米外的座駕中吞槍自殺。警方指，由於死者屋內沒有被搜掠痕迹或財物損失，因此認為事件並非劫殺；但指兩人曾為一名親密伴侶長期糾纏不清，惟警方沒交待該名伴侶的詳細資料。

據了解，劉彬在新加坡國立大學取得電腦科學學士及博士學位，再在匹茲堡卡內基梅隆大學完成博士後課程。他6年前起在匹茲堡大學醫學院工作，曾與其他學者合作出書及發表逾30篇研究論文，且是深受年輕同僚尊重的良師益友。劉彬已婚，其妻及父母仍在中國。

顧浩則在上海同濟大學修讀電腦科學，20多年前到美國後歸化，並在東田納西州立大學取得軟件工程師碩士學位，2004年加入一間愛爾蘭電力管理公司位於匹茲堡的辦公室工作至今。警方表示，由於死者及兇手均非正式美國公民，他們已將案件交由聯邦部門處理。