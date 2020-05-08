斥美國有人被「政治病毒」附體　崔天凱︰極其危險的玩火

中美繼續在新冠肺炎疫情問題上交鋒，中國駐美大使崔天凱周四（7日）出席活動時，批評美國一些人被「政治病毒」附體，一味謾罵詆毀中國，挑起衝突，是極其危險的玩火，強調不能任由少數人政治操弄，中美關係拖入衝突對抗、彼此消耗的境地。

崔天凱指出，疫情在中國暴發初期，美國人民、企業、社會團體和衞生專家曾伸出援手，在美國受疫情衝擊後，中國人民也投桃報李，表明中美友好具有紮實的社會基礎。惟與此形成鮮明對照的是，確有一些人被「政治病毒」附體，違逆兩國人民的友好合作願望，不但鼓吹中美脫鉤、對抗，甚至公然挑戰中國主權，上演「追責」、「算賬」鬧劇，在病毒問題上謠言惑眾，利用疫情煽動仇恨，甚至敲詐勒索，挑戰人類道德底線。

崔天凱強調，總有一些黑暗勢力試圖阻撓人類走向光明，但其結局往往是「搬石頭砸自己的腳」，歷史將追究他們的責任，世界人民會跟他們「算賬」。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇，兩國關係早已超越雙邊範疇，對世界和平、安全、穩定、繁榮意義重大，中美應從共同利益出發，超越分歧、聚焦合作，努力化危為機，重申「錯把隊友當對手，是嚴重的戰略誤判」。