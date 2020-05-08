新冠肺炎：高級百貨公司Neiman Marcus申破產保護　爆疫以來首家

有113年歷史的美國高級百貨公司Neiman Marcus，周四（7日）向法院提交破產保護申請，成為美國第一家在新冠肺炎疫情期間申請破產保護的大型百貨公司。

受疫情影響，Neiman Marcus在3月底暫時關閉了旗下40多家門店，營業額大幅下滑。公司方面表示，作為破產保護申請的一部分，該公司已經確保了來自債權人的6.75億美元（約52.65億港元），用於重組期間維持公司運作。債權人還承諾在公司結束破產保護後提供7.5億美元（約58.5億港元）融資方案，支持公司經營。

《紐約時報》指出，新冠肺炎疫情是導致Neiman Marcus申請破產保護的直接原因，但隨着人們消費習慣改變，傾向於光顧折扣店或在網上購物，Neiman Marcus的經營問題已積累多年，在疫情之前就已經徘徊在危險邊緣，背着40多億美元的債務，又未能因應零售環境的新變化及時調整經營策略。

事實上，疫情已導致美國零售業風險激增，不少品牌面臨營運危機，例如服飾零售品牌J.Crew也於5月4日申請了破產保護、諾德斯特龍（Nordstrom）百貨公司 也宣佈將在全美範圍內永久關閉16家門店。《華爾街日報》指出，除了暫停營業外，疫情還導致商品中斷或延期交貨、零售商取消訂單等問題，零售商和生產商都承受巨大壓力。

美國經濟在疫情正持續受損，據美國勞工部周四發佈的數據，4月26日至5月2日，美國新增近320萬人首次申請失業救濟；過去7周申請失業救濟的美國人已超過3300萬。