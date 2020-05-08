指FBI無合法基礎下盤問　司法部撤銷對弗林刑事訴訟

美國司法部周四（7日）宣布，撤銷對白宮前國家安全顧問弗林的刑事訴訟。弗林因承認在2017年的通俄調查中，向聯邦調查局（FBI）作虛假陳述而罪名成立，是通俄調查所引起的最轟動案件之一。總統特朗普對司法部撤銷對弗林的訴訟表示非常高興，更稱他是「無辜的人」，希望有人因針對弗林付出代價。

司法部在周四提交的法庭文件中指出，「經詳細覆核本案所有事實與案情，包括新發現和新揭露的資料之後」，決定撤消對弗林的刑事訴訟。司法部認為，FBI對弗林的盤問，與FBI的反情報調查無關，亦不合理，因此在2017年1月24日對弗林所進行的盤問，是在沒有任何合法調查基礎下進行。

負責覆核此案的檢察官詹森（Jeff Jensen）上周向司法部長巴爾建議撤控，本周正式提交有關文件。詹森在聲明中說：「在覆核弗林案的過程中，我所得出的結論是，撤銷案件乃合適和公平做法。」

弗林在2017年底，曾承認在通俄調查中，就有關他與時任俄羅斯駐美大使會面一事上，向FBI說謊。他原本要與檢察官合作調查以換取減刑，但至今年1月，他突然尋求撤回認罪。他的律師近日也公開了FBI內部文件，指控調查人員企圖引導弗林撒謊，令弗林1被檢控及解僱。