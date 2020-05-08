新冠肺炎：西雅圖七旬翁留醫62天奇迹病愈　着超人衫出院

新冠肺炎在美國肆虐，奪去當地數以萬計性命，西雅圖一名70歲男子早前因為染疫住院，一度瀕臨死亡，還透過護士的手機與家人含淚告別，但在就醫62天後他終於康復過來，身穿超人圖案的T恤出院，護士更喚他「奇迹的孩子」。

已屆古稀之年的弗洛爾（Michael Flor），「奇迹的孩子」對他來說也許是個幽默的稱呼，不過這也是出於醫院對他堅韌生命力的敬意。弗洛爾3月4日入院，而他接受治療的西雅圖瑞典醫療中心（Swedish Medical Center），正正就是他1950年出生時的醫院。弗洛爾是目前為止該院住院時間最長的新冠肺炎病人，50幾位曾經照顧過他的醫生、護士，在5月5日拍手歡送他出院。弗洛爾坐着輪椅被醫生推出醫院，他身上穿著印有超人圖樣的T恤，彷如擁抱新生般喊着「陽光」，他的太太羅薩里奧彎身親吻他。

弗洛爾可謂經過一段死過翻生的治療過程。肺部和重症病房的主治醫生莉普克（Dr. Anne Lipke）受訪時說，弗洛爾有4星期要靠呼吸器維生，而且病得很重，基本上每個器官都衰竭了。醫生告訴弗洛爾的妻子和兩個孩子，弗洛爾「可能時候到了」；由於疫情期間家屬不得探病，因此夜班護士把手機放在弗洛爾耳邊，讓家人隔着電話含淚向他告別。

除了肺部積水、心臟衰弱、腎臟衰竭，弗洛爾還像很多新冠肺炎患者一樣，出現血液凝固併發症，此外，免疫系統出現過度的發炎反應，差點要了他的命。醫生為弗洛爾輸血、給予高劑量的維他命C、靜脈注射實驗性的瑞德西韋（Remdesivir）抗病毒藥物；醫生還採用傳統的治療方式，以導管插入弗洛爾的心臟並進入肺部，莉普克解釋，這是一種不再常用的心臟功能分析技術，不過它在弗洛爾心臟衰竭時，有助優化調整對他的護理。

醫生表示，他們做了所有可以做的治療，不確定到底哪一樣奏效，只是在疫情嚴峻之際，每天有100多位染疫病患住院之時，堅持對他細緻的照護，奇蹟的老孩子終於活下來。醫護團隊中有些護士是從其他州來到西雅圖幫忙，弗洛爾受訪時，說着說着就掉下淚來，說自己死而復生要感謝醫護們「飛越州際，冒生命危險來救他」。