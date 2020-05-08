印度裔女學霸14歲副學士畢業　獲8著名學府取錄

美國加州一名印度裔天才「學霸」女童，去年以13歲之齡完成高中課程後升讀副學士學院。她早前申請入讀10間著名大學的音樂系課程，結果獲其中8間取錄，讓她直接入讀大學3年級課程，優秀成績令人驚羨。她現在正為選擇哪一所大學而頭痛。

居於薩克拉門托的14歲女童蒂亞拉（Tiara Abraham）自小天資聰敏，4歲已獲邀加入國際天才組織門薩（Mensa）成為會員，7歲入讀中學。由於學校正規課程對她來說太乏味和欠挑戰性，她的求學生涯除在私立學校就讀外，大部分在家由父母教授知識。

蒂亞拉去年11月以4.0滿分的成績平均績點（GPA）高中畢業，之後入讀著名社區學院美洲河學院修讀副學士。蒂亞拉在數理及藝術方面的成績尤其優異，但她對音樂情有獨鍾，7歲起已開始學習聲樂，更多次在紐約卡內基音樂廳、奧地利維也納的金色大廳等場地表演。

蒂亞拉表示，希望最終可以取得音樂博士學位。她指家族中人多是科學家、工程師或醫生，她感激父母沒強迫她走同一條路，讓她可以循自己的興趣發展。

蒂亞拉並非其家中唯一天才兒童，她的兄長塔尼什．亞伯拉罕（Tanishq Abraham）在2015年只有11歲時，用一年時間取得3個副學士學位，現時在加州大學戴維斯分校修充讀生物醫學工程學博士。