新冠肺炎：重啟經濟指引過於規範　白宮阻疾控中心發布

美聯社周四（7日）報道指，美國白宮擱置一份美國疾病控制及預防中心重啟經濟活動的報告，它甚至沒有經疾控中心高層首肯，原因是官員認為它太過規範，全國不能用同一準則。白宮要求疾控中心修改報告，以減少它的規範性。

該份名為「重啟美國框架執行指引」的17頁報告，原定上周五（1日）發布，惟疾控中心科學家被告知指引「永遠不會曝光」。報道指，該報告旨在協助宗教領袖、商界、教育界、州及地方官員如何應對重啟經濟活動；它亦包括重開學校、餐廳、教堂及其他機構後的詳細建議，例如建議餐廳及酒吧在收銀處安裝分隔板、餐廳每張枱要保持1.8米距離等。

報道引述知情人士指，報告從未經疾控中心領導層首肯，又指白宮官員沒有就特定可重開的範疇提供具體指引，因為新冠病毒對國內不同地方造成不同影響。有線電視新聞網絡引述華府官員指，疾控中心高層沒有閱讀文件初稿，形容文件過於規範，並認為對田納西州的指引不應該與紐約市郊一樣。

另一邊廂，美國全國廣播公司引述消息指，新冠肺炎疫情重創美國經濟，白宮考慮再度延長報稅期限，以及採取毋須經國會立法通過的經濟紓困措施；並研究總統是否可以採取行政手段，保護員工工作期間染疫的企業免於訴訟。消息續指，多名官員預計國內失業率飆升至30%以上，甚至多達50%的中小企倒閉，形容總統特朗普獲悉後感到憤怒，強調美國需要盡早重啟經濟。