性侵案事主籲拜登退選　24年前離婚文件成新佐證

美國總統選戰如火如荼，民主黨參選人拜登的性侵風波卻持續發酵。指控拜登性侵的前女幕僚里德（Tara Reade）周四（7日）再要求拜登承擔責任，更表明希望他退選。美媒同日又披露里德24年前的離婚文件，顯示其前夫亦有提及當年涉及拜登的性侵事件。

里德周四受訪時，要求拜登「挺身承擔責任」，又喊話稱︰「你不應競選美國總統一職。」她又揚言，只要拜登願意接受測謊機檢測，自己亦會接受測謊以證所言屬實。里德另指，自己在提出指控後，遭拜登支持者惡言恐嚇及起底，社交網帳戶全被入侵。

現年56歲的里德，聲稱自己在27年前擔任時任參議員拜登的幕僚時，遭對方性侵；她其後向上司投訴不果，受壓離職。拜登否認指控，要求參議院公布投訴紀錄，惟參議院以沒有權限為由拒絕。

但性侵事件至周四再有新證據浮面。《聖路易斯-奧比斯保論壇報》披露1996年的法庭文件，顯示里德前夫德羅嫩（Theodore Dronen）在離婚訴訟中，曾提及里德「在參議員拜登辦公室任職時，曾面對性騷擾事件」，形容對方因此出現「創傷影響」，變得極為敏感。

另一邊廂，醜聞纏身的拜登針對佛羅里達州選情舉行網上造勢大會，惟期間技術失誤連連，引來負評。該個針對坦帕選民舉行的大會原定傍晚5時15分舉行，但拜登在開始40分鐘後才現身，直播畫面亦不停卡住，情況尷尬。拜登對手、現任總統特朗普的競選團隊發言人事後嘲諷︰「他連直播都搞不定，我們怎麼期望他能治國？」