經濟前景不明　Google放棄多倫多智能城市計劃

美國科技公司Google的兄弟公司Sidewalk Labs原打算與加拿大合作，將多倫多市東面的舊碼頭區建設成未來智能城市，惟計劃書中的數據收集科技引起私隱憂慮，遲遲未獲批准。Sidewalk Labs周四（7日）宣布，由於出現前所未見的經濟不穩狀況，決定放棄該智能城市的計劃。

Sidewalk Labs行政總裁多克托羅夫（Dan Doctoroff）在聲明中表示，2017年10月該公司與多倫多的舊碼頭區開始計劃「Quayside」智能城市項目，冀通過創新的技術和城市設計，打造一個更加可持續和可負擔的社區，很多市民為此感到興奮；惟該公司現放棄該計劃，令人非常悲傷和失望。

多克托羅夫解釋稱：「由於多倫多現實的地產市場以至全球，正面對前所未見的經濟不穩狀況，所有很難在不犧牲此計劃的核心部分下，令此計劃在財務上仍然可行。」多倫多市長莊德利周四回應稱，將與安大略省和聯邦政府合作，繼續推動建設舊碼頭區；安大略省省長福特則對多克托羅夫的決定表示遺憾。

Sidewalk Labs原計劃在佔地4.9公頃的舊碼頭區，花費13億美元（約100億港元）建設一個未來智能城市，創造逾4萬個就業職位，預期年收入達43億美元，並在2040年前吸引至少380億元的投資。但計劃書曾提到，會在智能城市內增設攝錄機及感應器，收集民眾活動的數據等，被質疑過度侵犯市民私隱。

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