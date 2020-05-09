新冠肺炎：民主黨促5企業歸還援助　共和黨批離譜

美國聯邦政府調撥數萬億美元支撐受新冠肺炎疫情打擊的經濟，國會眾議院增設由民主黨控制的委員會監督資金運用。委員會周五（8日）去信5間大型企業，指它們旗下有逾600名員工，而且股票市場價值高於2500萬美元（約1.94億港元），卻領取華府逾1000萬美元（約7767萬港元）貸款，直指援助金是要預留給小型企業，要求相關公司歸還款項。

委員會致函的公司來自交通業、造船業、生物藥業、視頻數據業、製鋼業，指出國會通過的援助案是支援可能被迫裁員及倒閉的小型企業，不是撥給有大量投資者基礎及可以進入資本市場的大型企業。委員會要求相關企業下周一（11日）前回覆是否及何時歸還貸款，目前只有一間企業答覆會退還款項。

委員會的共和黨成員沒有簽署上述信件，批評民主黨人離譜，讓委員會首個官方行動是發信騷擾跟從法律保障就業及支薪的企業。財長姆紐欽日前表明會刑事檢控違反援助案法規的企業，違令企業於下周四（14日）前歸還資助可免受罰款，目前近50間企業表示會還錢。