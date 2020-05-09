新冠肺炎：多州逐步復市　餐廳須收起調味料防播毒

美國至今有逾128萬人確診新冠肺炎，當中逾7.7萬人死亡。疫情仍然嚴峻之際，多州開始逐步復市，部分商店、餐廳等重開。美國食品及藥物管理局（FDA）則向餐廳發布重開指引，要求員工戴口罩及移走枱上調味料等。當地醫院再出現爭奪資源的亂象，白宮將負責分配獲批用於治療新冠肺炎的瑞德西韋，以防搶藥。

佛羅里達州將於下周一（11日）開展首階段復市計劃，容許髮型屋、美甲店等在遵循防疫規定下恢復營業，而總統特朗普位於棕櫚灘縣的別墅海湖莊園都會重開。密西西比州的體育館、理髮店等部分商店亦於當日重開，但群眾必須保持社交距離，同時延長居家令至本月25日。南卡羅萊納州及肯塔基州則會為護老院職員及院友檢測，阻截院內傳播。

FDA則向餐飲業發布重開指引，提出多項防疫措施，當中要求餐廳、酒吧等的員工必須戴口罩，在店內消毒及清潔。指引亦建議，引入無接觸式付款，移走餐桌上胡椒、鹽及茄汁瓶，還有桌布及椅套，減少接觸傳播的風險。

另外，白宮發言人麥克納尼周五（8日）表示，白宮防疫專家組女成員比爾克斯（Deborah Birx）將擔任負責瑞德西韋分配的首席顧問之一，將持續審查數量和資料掌握供求。藥廠吉利德科學公司曾承諾捐出所有存貨，但初步只有150萬劑供應14萬名患者使用5至10天，報道指爭奪瑞德西韋恐成可預見的災難。