新冠肺炎：殮房如地獄　男子尋父遺體找遍250屍

瓜亞基爾不時有安放了死者遺體的棺木置於路邊。（Getty Images圖片）

厄瓜多爾第二大城市瓜亞基爾是該國新冠肺炎疫情的重災區，當地的醫療系統崩潰，停屍間已無位放屍，部分死者遺體隨處棄於醫院地面或街邊。瓜亞基爾一名24歲男子近日向美媒控訴，其父親上月初死於新冠肺炎後，醫院竟遺失遺體，他看遍250具屍體想找回父親但失敗。

美媒周五（8日）報道，阿圖羅（Arturo）的55歲父親拉莫斯（Flavio Ramos）3月底開始不適，同月31日呼吸困難，阿圖羅駕車把父親送院，惟多間醫院指沒有床位拒絕接收，尋覓4小時、到第11間醫院才肯收治拉莫斯，其病房放有兩具遺體，阿圖羅形容醫院似戰場。至4月1日早上，阿圖羅外出買早餐15分鐘，拉莫斯就過世了。

阿圖羅翌日想領回父親的遺體時，院方稱不見了遺體，要求阿圖羅去殮房查看身份不明的屍體。他憶述殮房屍疊屍，就似入了地獄，一連五日到殮房及一個放置屍體的臨時貨櫃查看，估計找了250具屍體都未尋得拉莫斯的遺體。現時，拉莫斯的遺體仍未尋回，阿圖羅亦於上周確診新冠肺炎。

厄瓜多爾截至周六（9日）有近2.9萬人染疫，1704人死亡。