批出2.75億美元美墨邊境圍牆合約　料於明年初動工

美國總統特朗普繼續其強硬應對非法入境者的政策，政府周五（8日）批出一個耗資2.75億美元（約21億港元）的美墨邊境圍牆興建合約。若特朗普成功連任，項目將於明年1月他展開第二個任期之時，在德州南部動工。另有消息指，特朗普政府擴大為應對新冠肺炎疫情採取的暫時關閉邊境措施，並限制移民進入。

美國海關及邊防局周五晚公布，總部設於阿拉巴馬州蒙哥馬利的卡德爾建築公司（Caddell Construction Company）取得上述合約，將在德州拉雷多及周邊興建約22.5公里長的圍牆，使用早前從國會獲得的撥款，而非轉折抽調軍方的資金。但當局要處理好範圍內的私人土地問題才可動工，政府已入稟尋求充公當地地主、商店及民居等的土地，並獲法庭批准。

另外，《華爾街日報》周六（9日）引述多名知情人士指，特朗普政府擴大為應對疫情採取的暫時關閉邊境措施，此舉是基於假設公眾在疫情期間願意接受新的移民限制規定，若得到驗證，便可給政府機會借公共健康和保護美國人就業的名義，爭取推動全面改革移民制度。

特朗普的移民顧問正為或於本月頒布的一份行政命令起草，將禁止發放一些新的臨時工作簽證，包括高技術工人的H-1B簽證、季節性移民工人的H-2B簽證、學生簽證和相關的工作授權。