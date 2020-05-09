男子38年前德國失戒　竟由大學校友美國拾回璧還

一名男子38年前在德國遺失一枚高中紀念戒指，事後移居美國，早已不求失而復得。未料，戒指竟飄洋過海，恰好沖上了一個大西洋之隔的美國東岸。當時檢獲戒指的露營客，多年後根據指環刻字線索，通過現今發達的社交網，發現失主竟為自己的大學校友。戒指飄泊多年，至此終得以物歸原主。

桑德斯（Scott Sanders）是一名美國空軍軍人的兒子，於1982年在德國比特堡的美國駐軍基地內丟失了其高中校戒。桑德斯有份設計該枚戒指，別具紀念價值，但已遍尋不獲。沒想到事隔38年，已定居猶他州的桑德斯突然接獲陌生男子托曼德（Dan Thomander）聯絡，表示尋獲並願意歸還該枚失落已久的戒指，令桑德斯喜出望外。

原來，托德曼約於30年前，在新澤西州的海邊露營時，於沙中發現該枚戒指。他當時將戒指撿起留念，一直保管至婚後，後來存放在岳父的夾萬中。至近日，托德曼到岳父母家中修水喉時，意外再次發現該枚戒指。他心血來潮下，在Facebook搜尋戒指上刻有的名字、校名、年份、籃球隊號碼，順藤摸瓜找到了桑德斯的帳號。

托德曼驚訝發現，兩人竟同為楊百翰大學校友，桑德斯甚至住在自己的兒子附近。有感緣分非淺，居於愛達荷州的托德曼決定親自前往猶他州完璧歸趙，為這枚戒指完成了穿洋過洲、尋主之旅的最後一程。