西太平洋波譎雲詭　美駐關島核潛艇全出動

以關島為母港的托皮卡號（左上圖）、俄克拉何馬城號（右上圖）、艾斯維爾號（右下圖）與基韋斯特號（左下圖）正在值勤。

新冠肺炎疫情肆虐之際，美國持續與中國展開軍事角力，4艘前沿部署關島的攻擊核潛艇，正在西太平洋地區執行應急反應行動，同時與水面艦艇及軍機舉行聯合作戰演習。美軍聲稱此舉是在疫情爆發時，支援印太地區的自由及開放。

美軍太平洋艦隊上周五（8日）發出新聞稿，指所有前沿部署的潛艇正在西太平洋海域值勤，但未有透露是哪些潛艇或行動詳情。根據美軍資料，以關島為母港的潛艇分別是基韋斯特號、俄克拉何馬城號、托皮卡號及艾斯維爾號；美軍上周六（9日）在社交網上載短片，罕有公開船員操作俄克拉何馬城號的情況。

太平洋艦隊指潛艇可快速部署，是艦隊回應印太地區危機及衝突的重要組成部分，潛艇出海期間訓練戰備狀態及運用水下作戰能力，支援一系列任務。艦隊潛艇部隊司令、海軍少將康弗斯（Blake Converse）說：「潛艇部隊已多次證明，它們準備好隨時隨地行動，並繼續是致命、敏捷及準備今夜就戰。」

美軍強調在印太地區的行動旨在鞏固和平及穩定，並展示美方在國際法下捍衞自身利益及自由的意願，而太平洋艦隊潛艇提供反潛作戰、反水面艦艇作戰、精確對地攻擊、情報、監視、偵察、預警、特種作戰的能力，以及戰略威懾。

除了上述提及的攻擊核潛艇，美軍另一潛艇、以本土西岸加州為基地的亞歷山德里亞號，上周二（5日）在關島完成維修及補給，繼續在印太地區執行任務。

另外，美軍第7艦隊上周六表示，本月2日至8日在菲律賓海舉行聯合先進作戰訓練演習，水面艦艇、軍機及3艘潛艇參與，但未有說明這些潛艇是否來自關島。