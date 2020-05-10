新冠肺炎︰與伊朗有關黑客疑用假郵件網頁　圖入侵美國藥廠

英國傳媒與網絡安全研究人員發現在美國生物製藥商吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc.）趕着研製新冠肺炎藥物時，與伊朗有關聯的黑客最近數周針對該公司發動攻擊。

其中一個攻擊案例是，黑客4月寄假電子郵件的登入網頁給吉利德科學公司的法務與公司高層，惟無法判定黑客是否成功竊取密碼或背後動機。以色列網絡安全公司ClearSky的主要情報研究人員扎伊登伯格（Ohad Zaidenberg），密切追蹤伊朗黑客行動並展開調查，表示這入侵行動是一個伊朗團體發動的網攻之一，他們佯裝成記者發出訊息，試圖駭入吉利德職員的電郵帳戶。

另2名網絡安全研究人員分析檔案，雖未獲授權公開談論，但證實這些網攻使用的網域與伺服器都與伊朗有關係。伊朗駐聯合國代表團否認涉事，發言人稱：「伊朗政府沒有涉入網戰，伊朗參與的網絡活動純屬防禦性質，是為了防止伊朗基礎設施遭受進一步攻擊。」吉利德發言人拒絕置評，稱公司政策表明不得透露網絡安全事件。

美國國家安全局前分析員莫里烏奇稱，即使只是拿到西方頂尖製藥商員工的電郵，也可讓伊朗政府取得研發療法與對抗疫情的優勢。