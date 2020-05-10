新冠肺炎：全球停火決議談判無果　中美互相指摘

新冠肺炎肆虐，聯合國安全理事會近日正草擬全球停火決擬草案，讓各國先合作抗疫，惟中國和美國就使用世界衞生組織字眼鬧分歧，至今未有共識。英媒上周六（9日）報道，中國外交官員指摘美方同意最新文本後於上周五（8日）反口，對此感震驚及遺憾；美方則反駁稱從未同意草案。

知情的聯合國外交人員指，安理會上周四晚終就文本妥協，同意以「專業衞生組織」代替世衞，但美國翌日拒絕用詞，因為這明顯意指世衞。中國外交人員指，對美國同意文本後又改變立場感震驚及遺憾，中方是支持該文本的。美方聲稱，美國駐聯合國使團有把文本傳回華盛頓，但未曾同意內容。知情人士透露，無論草案是否提及世衞，中美在談判過程都提出過會否決決議案。

美國國務院發言人稱，華府的工作有建設性，是中國一直阻撓成員國妥協。較早前，國務院曾指華府確實希望全球停火，批評中國一心利用決議，協助散播疫情假訊息，認為是中方阻止安理會達成共識，重申透明和可靠的數據，有助全球抗疫。

美國總統特朗普早前指摘世衞偏袒中國，宣布暫停向世衞提供資金。中國官媒新華社發表文章，批評美國一些政客和媒體，為轉移國內應對疫情不力，編造各種匪夷所思的謊言，將責任推給中國。文章強調，中國長期與世衞保持溝通合作，但從未操控世衞。

文章亦提及外界要求台灣加入世衞，指出台灣作為中國一部分，無權參加只有主權國家才能夠加入的世衞，台灣和世衞之間的技術合作渠道始終暢通。