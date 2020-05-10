新冠肺炎：加州廠房復工被阻　Tesla興訟揚言搬總部

美國電動車生產商Tesla汽車的行政總裁馬斯克，因不滿加州廠房不獲准重開，上周六（9日）入稟控告加州地方政府，揚言把Tesla總部及車廠撤出加州，搬到德州或內華達州。州長紐瑟姆未有回應馬斯克興訟一事。

加州3月頒布封鎖令對抗新冠肺炎，導致Tesla車廠被迫停工。隨着疫情逐漸受控，紐瑟姆近日允許製造業重開，惟阿拉梅達縣衞生部則表明「必要」工廠除外，其他廠房本月底才可復工。

馬斯克向聯邦法院提出訴訟，控告加州阿拉梅達縣衞生部阻止Tesla重開在弗里蒙特的廠房，超越了聯邦及州政府執行防疫封鎖令的權力。訴訟指，根據加州居家令規例，Tesla車廠屬於「必要的基礎建設」，意味工人在新冠肺炎疫情下有權工作。

馬斯克在Twitter表示：「老實說，這已經忍無可忍了。Tesla會立即將總部及未來計劃遷往德州或內華達州。」他又提到，會否保留弗里蒙特的工廠，要視乎Tesla將來受到甚麼待遇。

阿拉梅達縣衞生部上周六在聲明表示，正與Tesla合作研究安全的協議，讓工廠於員工獲保護下重開，又認為以最安全方式放寬限制是各方的集體責任。弗里蒙特市長梅莉（Lily Mei）則擔心一旦重要的製造商不能復工，地區經濟將受影響。不過有分析師認為，撤出弗里蒙特的工廠至少需時12至18個月，同時增加生產及物流過程的風險。