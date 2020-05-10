哈利移居洛杉磯進入梅根圈子　朋友寥寥無幾

英國哈利王子與妻子梅根淡出王室後，月前移居美國洛杉磯。英媒上周六（9日）報道，兩人現居於比華利山一幢隱閉豪宅，與梅根不少友人相鄰而住。報道指，梅根對能夠在昔日成長之地，與友人及母親作伴感高興；惟哈利在當地鮮有朋友，只能被梅根的圈子圍繞。

《每日郵報》早前報道，哈利和梅根目前居於比華利里奇莊園一幢由美國黑人導演佩里（Tyler Perry）擁有、價值1800萬美元（約1.4億港元）的豪宅。美國專欄Page Six則估計，哈利夫婦並非租客，而是獲佩里邀請至該處逗留的賓客。據報，梅根除了能與母親拉格蘭相聚外，她認識多年的名媛好友均居於附近。反之，哈利在美國的朋友則寥寥無幾，報道甚至形容他被「孤立」。

另一邊廂，哈利上周六則在洛杉磯家中，為原定當日開幕的國際傷殘軍人運動會拍片開腔。今年的運動會原定於荷蘭海牙舉行，但因新冠肺炎疫情而延期至明年。哈利在片中指，距離上屆運動會至今，「所有人的人生都發生劇變」，呼籲民眾互相關懷，共度時艱。