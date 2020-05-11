新冠肺炎：年老選民憂疫情惡化　支持特朗普比率下降

美國新冠肺炎疫情持續，但總統特朗普政府認為疫情已漸趨緩和，推動重啟國家經濟的措施。長者感染新冠肺炎後，病情嚴重甚至死亡的機會比較高，因此他們當中有人憂慮過早重啟國家經濟會導致疫情惡化。最近有民意調查顯示，年老選民對特朗普的支持度下降，危及特朗普的連任大計。有兩項調查指，65歲以上選民對前副總統拜登的支持度，比對特朗普的支持度高出10個百分點。

有消息指，特朗普競選團隊的內部民意調查顯示，65歲以上選民對特朗普的支持度已下跌至一個令人擔心的程度。亦有調查指，除了年輕選民外，年老選民對特朗普抗疫手法的認同程度，比其他年齡組別的選民低。

有分析表示，共和黨及特朗普一直靠年老選民在選舉中取得優勢。在密歇根州、威斯康辛州、賓夕凡尼亞州及佛羅里達州，年老選民人口較多，是決定特朗普選舉成績的重要州份。在2016年的總統選舉中，支持他的65歲以上選民比對手多出7個百分點。

不過，競選團隊經理帕爾斯高爾（Brad Parscale）否認長者對特朗普的支持度下降，認為這只是左派人士傳出的假消息。他稱團隊的調查顯示，長者因重振經濟、抵抗中國、美國優先、退伍軍人福利、社會保障及醫療等政策而支持特朗普。