新冠肺炎：姆紐欽料失業率升至25%　促謹慎重啟經濟

新冠肺炎重創美國經濟，美國財長姆紐欽周日（10日）表示，實際失業率或會惡化至25%，即相當於經濟大蕭條時期的水平，預計第3及第4季會好轉，明年將會是美好一年。國會早前通過紓困方案後，白宮官員則指目前正與民主共和兩黨議員就新一輪方案展開非正式討論。

姆紐欽接受霍士新聞訪問時表示，白宮研究推出更多財政措施，包括推動削減工資稅，但強調會謹慎使用納稅人金錢，不會只為協助管理不善的州份。他又促請各州長重啟經濟，否則會造成永久經濟損失；他相信只要各方小心行事，對疫情不會構成太大風險。他亦預計失業率將在25%見頂，然後情況就會好轉。

白宮經濟顧問哈西特受訪時透露，未來的紓困方案將包括提供更多糧食援助、支援失業人士，但他提到總統特朗普只希望援助地方政府應對疫情的開支，而不是它們面對的財政危機。

另外，美國企業在疫情下爆發大規模倒閉潮，《華爾街日報》報道指，近日倒閉的工廠包括俄勒岡州的家具用海棉廠、密歇根州的砧板廠等。而供應白宮瓷具的碗盤製造商Lenox，將關閉北卡羅萊納州的最後一間工廠，裁員159人。