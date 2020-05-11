新冠肺炎：38人染川崎病　紐約市兒童測抗體

美國紐約州近日有多名兒童確診川崎病，相信是新冠肺炎的併發症。紐約市市長白思豪周日（10日）表示，市內有38名兒童確診川崎病，比一周前的15宗翻倍，其中47%患者確診新冠肺炎，81%則有新冠病毒抗體；市政府將為市內所有兒童進行新冠病毒抗體檢測。

紐約州正調查州內85宗潛在川崎病個案，其中近一半來自紐約市。該市的衞生官員指，當局聽聞英國出現新冠肺炎併發川崎病的個案後，本月1日已通知醫療機構留意，並指情況正在演變，促請聯邦政府協助紐約市加強檢測，辨識有風險的兒童。

紐約州目前有3名小童死於川崎病，當地官員透露其中一名死者來自紐約市，其餘兩人來自不同縣，生前均無其他疾病。除了紐約州，路易斯安那州、密西西比州、加州亦有川崎病案例，英國、法國、瑞士、西班牙、意大利等歐洲國家則合共發現至少50例。

川崎病又名黏膜皮膚淋巴結症候群，是一種急性全身血管發炎性疾病，約80%患者為5歲以下小童。初期病徵包括持續高燒、頸部淋巴核腫脹、嘴唇及口腔發炎、草莓舌、紅疹、四肢水腫及眼白變紅等。若病情惡化，患者會出現冠狀動脈發炎等嚴重情況，突發性心臟病的風險大增，有可能因此猝死。