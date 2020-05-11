美駐關島轟炸機　載巡航導彈懾華

面對新冠肺炎疫情肆虐，美國持續加強針對中國的軍事部署，空軍派駐西太平洋戰略重地關島、近日多次飛近中國的B1B轟炸機，近日演練裝載隱形巡航導彈；與此同時，海軍周日（10日）公布同時有6艘航空母艦出海，形容是不可小覷的力量。

美國空軍上周六（9日）公開照片，可見關島安德森空軍基地的地勤人員，前一天為B1B裝載多枚配備實彈的AGM158聯合空對地距外導彈。美軍指這款轟炸機可搭載超過7.4萬磅彈藥，裝載量是空軍機種之冠。4架B1B日前從德州戴斯空軍基地飛抵關島，執行轟炸機特遣隊任務，與區內盟友及美軍聯合部隊演習，並執行戰略威懾任務。

AGM158採用低可偵測性的設計，射程約370公里，延長射程版本的攻擊距離接近965公里，而每架B1B最多可搭載24枚。這意味B1B配備這款導彈後，毋須冒險進入中國防空導彈射程範圍，就能攻擊中國沿岸的目標，成為太平洋地區重大衝突爆發初期，美軍的首選武器。

另一邊廂，美國海軍作戰部長吉爾代周日在社交網表示，航空母艦杜魯門號、艾森豪威爾號、列根號、尼米茲號、林肯號及福特號同時出海。適逢另一航空母艦羅斯福號因爆發疫情而暫停值勤，美軍強調面對大國競爭，海軍必須持續在海上行動。

不過，只有位處中東的艾森豪威爾號正執行軍事任務，列根號與尼米茲號均為今年稍後的部署作最後準備；杜魯門號剛結束在中東及歐洲的部署，但在尼米茲號部署前，需要「加班」在美國東岸海域候命，確保至少兩個航空母艦戰鬥群可執勤。福特號在大西洋展開航空母艦認證活動，林肯號則在西岸海域執行常規行動。