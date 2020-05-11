新冠肺炎：華府擬分3階段重開護老院

美國護老院的新冠肺炎疫情嚴重，美媒周日（10日）披露，聯邦政府正草擬重開護老機構的3階段指引，意味院友的親友可恢復探視。惟業界上周檢視草稿後，專家和官員批評指引內容模糊，反對過快重開護老院。

報道指，聯邦醫療保險及醫療輔助服務部（CMS）上周發布重開護老院指引的草稿。根據指引，華府擬分階段開放護老院，在疫情較嚴峻的第1階段下，院舍很大程度上關閉。若護老院滿足14日內無新症等規定，則可進入第2階段，允許訪客有限度探訪，院友亦可進行聚餐和群體活動，但需保持社交距離。若護老院持續4周無新症，便可按照第3階段規定，允許更多訪客探視，並恢復院內正常活動。

不過，有官員認為指引內容太空泛，例如未列明確認院舍零感染的檢測方法。美國衛生保健協會主席帕金森（Mark Parkinson）則促請政府設立更具體的重開標準，包括配備充足口罩和防護裝備。

美國約翰斯霍普金斯大學醫學院助理教授卡茨（Morgan Katz）指出，即使在目前的封鎖措施下，當局都難以控制住院內病毒傳染，恐現時重來護老院只會增加傳染風險。