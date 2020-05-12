新冠肺炎：紐約州部分地區符合指標　周五後可復市

美國紐約州的居家令將於周五（15日）屆滿，州長科莫周一（11日）表示，州內各地區能否復工復產，視乎是否達到足7項指標，而紐約上州（upstate）部分地區因符合指標，可在居家令屆滿後復市。

科莫在記者會上表示，該7項指標包括：總住院人數持續14天下降、住院死亡人數持續14天下降、每10萬居民中新增住院人數少於2人，以及可用病床數目、可用深切治療病床數目、居民病毒檢測數量及檢測人員數目是否足夠。科莫指出，位於紐約上州的芬格湖群（Finger Lakes）、莫霍克谷（Mohawk Valley）及南部地區（Southern Tier）合乎這7項指標，可以復市。

在新冠肺炎死亡人數最多的紐約市，尚有3項未達標。市長白思豪同日表示，紐約市非關鍵行業不太可能在6月前復工，市政府將在本5底、下月初再評估疫情。

另外， 紐約州周日（10日）新增161人死於新冠肺炎，是3月27日以來首次降至200人以下。市衞生局統計顯示，截至周日有14753人確診死於新冠肺炎，5178人疑似死於該病。但美國疾病控制及預防中心（CDC）當日公布的一份報告卻顯示，紐約市3月中至5月初的死亡人數較往年同期增加約2.4萬，顯示新冠肺炎在紐約市的死亡數字或被大幅低估。