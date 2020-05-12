美外交官妻在英撞斃少年潛逃回國　國際刑警通緝

美國外交官庫爾拉斯的妻子安妮（Anne Sacoolas），去年在英國北安普敦駕車撞斃一名少年後，被指利用外交豁免權潛逃回美國。英國司法部門早前要求美國引渡她回英國，惟遭美方拒絕。英國傳媒周一（11日）報道，國際刑警已向安妮發出「紅色通緝令」（Red Notice），英國首相約翰遜的辦公室同日表示，美方拒絕引渡是「司法不公」。

案中19歲死者鄧恩（Harry Dunn）家人的顧問及發言人塞格（Radd Seiger）周一在Twitter貼文，稱已收到北安普敦警方通知，指國際刑警已對安妮發出紅色通緝令。塞格指紅色通緝令不會向外交人員發出，意味安妮在案發時並沒有外交豁免權，一旦她打算離開美國就應被逮捕。

英國皇家檢察署未有證實國際刑警是否已發出紅色通緝令，但發聲明指仍希望盡力令安妮回英國接受審訊。首相約翰遜的發言人重申，美國拒絕引渡安妮是對司法不公。據了解，紅色通緝令是國際刑警就全球通緝人物發出的通告，並不等於逮捕令，但各國可以根據本國法律，拘捕紅色通緝令上提及的人物。