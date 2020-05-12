華夫婦犯叛逃罪判囚　加拿大政府證實為該國公民

中國政府在上月15日「國家安全教育日」時，公布多宗危害國家安全典型案例，其中原籍陝西的王丕宏和趙汝芹夫婦，作為涉密人員卻私自移民外國，觸犯叛逃罪分別判囚3年及2年。加拿大傳媒報道，加拿大全球事務局上周五（8日）證實，王丕宏夫婦為加拿大公民，當局密切關注兩人的案件，駐華大使正向兩人提供領事協助。

據報道，王丕宏曾在中國航空工業集團下屬的613研究所任職，2002年舉家移民加拿大後，先在多倫多一間軟件公司工作，後轉職到斯柏航天公司（Spar Aerospace）擔任系統工程師。該公司總經理萬斯表示，王丕宏在公司主要負責升級C130大力士運輸機的航空電子系統，但強調工作性質不涉及機密，其負責的運輸機也並非作軍事用途。

官媒此前報道，王丕宏夫婦早年在某航空研究所分別擔任副總設計師和技術人員，曾參與國家重點涉密項目研究，卻於1999年開始偽造材料並申請護照，於2002年帶同航空研究資料逃往海外國家，繼續從事相關工作。國家安全機關認為，王男夫婦掌握科研機密，對中方軍事、科技安全造成重大威脅，遂趁兩人2017年回國時將其拘捕，案件去年11月判刑。