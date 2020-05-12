特朗普上月籌得6170萬美元競選資金　稍勝拜登

美國總統選舉備戰如火如荼，篤定成為民主黨總統候選人的前副總統拜登周一（11日）公布，其競選團隊及民主黨籌得6050萬美元（約4.69億港元）。而爭取連任的總統特朗普，其競選團隊及共和黨則籌得6170萬美元（約4.78億港元），現金流亦破紀錄，資金明顯比民主黨有優勢。

民主黨於3月為選戰籌得4670萬美元（約3.6億港元），比共和黨多3倍，但於上月稍為落後。拜登表示，網上籌款每人平均捐出只有32.63美元，反映捐款人數眾多；又指捐款人在新冠肺炎疫情經濟不明朗下，仍願意作出奉獻，稱「你們對我作為篤定候選人的信任令我謙恭」。

特朗普陣營目前手上的總現金則破紀錄，達到2.55億美元（約19.8億港元）。競選團隊經理帕爾斯高爾（Brad Parscale）在聲明中表示：「特朗普團隊籌得的巨款，再一次肯定特朗普可在11月大選中勢如破竹。」

另外，拜登被指性侵前女幕僚里德的風波持續發酵。里德的代表律師維格多（Douglas Wigdor）周一去信拜登，要求對方即時授權搜查其存放在特拉華大學的參議員檔案文件，以確認是否有關於里德的投訴紀錄。特拉華大學已表明，在拜登從公職生涯退休後兩年，才會公開紀錄。