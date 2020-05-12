滑板空中三重轉體1080度　11歲神童成史上第一人

美國滑板界傳奇人物霍克（Tony Hawk）是全球首位做出900度、轉身兩圈半的滑板選手，這個滑板空中旋轉角度的世界紀錄高懸21年後，近日由巴西一名11歲男童打破，更青出於藍地比原有紀錄增加180度，成為世上第一人在垂直坡道上完成1080度、空中旋轉3圈的創舉。

胡里（Gui Khury）在其祖母位於南部巴拉那州庫里蒂巴的住所後花園，利用臨時的滑板坡道設施完成今次創舉。他上周六（9日）在其Instagram帳戶上載挑戰片段，並激動指難以言語解釋此次成功；片中可見他完成3個完整的空中轉體後，乾淨利落地踩回滑板及滑下坡道。

胡里早在8歲已成為900度空中轉體的最年輕完成者，其父母指得益於疫情停課，才令他得以專心訓練。胡里表示仍對創舉難以置信，又孩子氣地表示除了要與家人吃芝士通心粉慶祝，亦已將成功挑戰的影片廣傳給霍克等所有他喜歡的滑板選手。他指將繼續練習三重轉體，下一個目標是挑戰1260度。

滑板運動近年漸受重視，更將在東京奧運會首次亮相。1999年、當時31歲的霍克在三藩市成功挑戰，成為完成900度空中轉體的世上第一人，他曾指該次是其職業生涯中最重要時刻；目前只有不足12名滑板選手達成此項成績。在胡里之前，美國男子沙爾（Tom Schaar）曾在2012年在大型斜坡完成1080度空中轉體，但比胡里使用的垂直坡道難度較低。