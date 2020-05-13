新冠肺炎：福奇警告　貿然重啟經濟活動後果不堪設想

美國白宮抗疫專責組重要成員、衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇周二（12日）表示，各州及地方政府若忽視專家應對新冠肺炎的指引，在情況未明朗下貿然重啟經濟活動，後果將不堪設想。

福奇當日早上透過視像，出席參議院健康、教育、勞工及退休金（HELP）委員會的聽證會時指出，部分州份的地區及城市，在時機尚未成熟就復市，他擔心若這些地方的醫院沒有足夠能力治理新冠肺炎病人和讓人們與病毒隔離，毫無疑問將會再出現感染個案增加，甚至可能演變成為疫情再度爆發。

福奇又指，雖然整體而言小童感染新冠肺炎的情況較成人為少，但由於近期有多宗兒童染上原因不明嚴重疾病的報告，他認為人們不能掉以輕心，以為小童對這疾病完全免疫。

另外，眾議院議長佩洛西提出一項高達3萬億美元（約23.4萬億港元）的援助方案，以資助各州應對新冠肺炎，是自3月以來第5筆撥款，預料於周五（15日）表決。眾議院民主黨領袖霍耶指現時疫潮和經濟停擺在美國是史無前例，國會亦應以史無前例的方法應對，希望議員投票通過，惟參議院多數黨領袖麥康奈爾則認為沒有「迫切性」，指會待6月才為新撥款投票。