華裔AI專家李飛飛　獲邀加入Twitter董事會

美國社交網巨擘Twitter周一（11日）宣布，已邀請史丹福大學著名華裔人工智能（AI）專家李飛飛（Fei-Fei Li）加入公司董事會，成為新的獨立董事，即日生效。

李飛飛同日在Twitter發文感謝Twitter邀請，並稱很榮幸在此重要時刻能加入公司董事會，期待能以自己的經驗，以AI科技造福所有使用Twitter的人。」

現年44歲的李飛飛生於北京，16歲隨父母移民美國，高中畢業後進入著名常春藤學府普林斯頓大學，修讀電腦科學。大學畢業後，李飛飛進入加州理工學院攻讀人工智能和電腦神經科學並取得博士學位，2009年加入史丹福大學電腦科學系，並在4年後獲得終身副教授榮譽。她與丈夫育有2名子女。

李飛飛的主要研究領域為電腦視覺、認知神經科學、電腦神經科學和大數據分析，曾在多份頂級期刊發表論文，並創立利用電腦辨識千萬張圖片的視覺網（ImageNet）專案，更憑此獲得IBM研究獎。2016年，李飛飛獲紐約卡內基金會頒授全美40大優秀移民獎。

李飛飛曾在2017年初加入科網巨擘Google，出任雲端人工智能和機器學習首席科學家，並有份在北京成立Google AI中國中心。至2018年，Google被揭參與美國國防部的「Maven計劃」，提供軍事人工智能（AI）技術，分析低解像度的圖像，以助無人機更準確攻擊目標。雖然計劃的目標是減低人命傷亡，但Google參與軍事計劃惹來員工強烈不滿，超過4000名員工聯署請願，要求管理層推翻此決定，十幾名員工更辭職抗議。Google在壓力下順應了員工要求，並承諾永遠不會開發用於武器的AI技術。

李飛飛沒有直參與Maven計劃，但她被揭在內部電郵中指，Google參與涉及武器的AI，會成為傳媒最佳的攻擊目標，有關言論被指攻擊傳媒。捲入這場風波後，李飛飛在2018年10月離職，返回史丹福大學任教。