速遞員得悉女孩生日　回頭買蛋糕上門送驚喜

居家避疫讓很多小孩悶在家中，美國印第安納州一名女孩早前6歲生日，亦因而沒法跟朋友一起慶祝。一名速遞員送貨時得悉情況，竟二話不說走去買杯子蛋糕，給女孩送上驚喜，令壽星女笑逐顏開。女孩母親在社交網分享這件令人窩心的小事，網民紛紛點讚，激讚他是「全球最好的速遞員」。

美媒周一（11日）報道該宗好人好事，女孩愛瑪（Emma）上月迎來生日，速遞員普賴斯（Jodan Price）剛好上門送件，以為有禮物收的愛瑪心急應門，結果失望發現只是寄給父親的包裹。普賴斯得悉後留下一句「生日快樂」便駕車離去，沒想到一小時後捧着雪糕杯子蛋糕回來，令愛瑪驚喜萬分，忙着向姊妹炫耀及吃掉蛋糕。

普賴斯當時稱：「我希望這樣做，是因為如果我們沒遇上目前的處境，她（愛瑪）就可以跟朋友慶祝了。」愛瑪的母親帕特諾斯特（Liz Paternoster）其後在社交網分享事件，希望尋回這名神秘又好心的速遞員。已有兩名成年兒子的普賴斯後來再度登門，驚見門外掛着「多謝普賴斯先生」及「你是英雄」的裝飾。他感激之餘，稱常常教導兒子也要友善助人。