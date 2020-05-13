新冠肺炎：參議員提問責法案　中國若隱瞞疫情即制裁

美國參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）周二（12日）提交法案，建議一旦中國若未能如實交代新冠肺炎疫情爆發的起因時，授權總統對中國實施制裁。

該項名為《COVID-19問責法案》的法案，要求總統在60日內確認，中國已向美國、美國的盟友或世界衞生組織等聯合國屬下組織領導的調查，充份及全面交代新冠肺炎疫情。此外，又要求總統確認中國關閉可能傳播人畜共通疾病的濕貨街市，以及釋放所有在疫情爆發後被捕的香港民主派人士。

法案授權總統在一旦未能確認上述各項時，可以立即制裁中國，包括凍結指定官員的資產和向他們發出旅遊禁令、吊銷給中國國民的簽證、禁止美國及國際金融機構貸款予中國企業、禁止中國企業在美國上市等。有關法案獲得另外8名共和黨參議員的支持。

格雷厄姆表示，中國拒絕讓調查人員了解新冠肺炎疫情如何爆發；而自己則相信，如果中國沒有欺騙的話，病毒就不會傳到美國；又指除非強迫中國去做，否則對方是絕不會配合認真的調查。