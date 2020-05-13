新冠肺炎：彭斯回白宮工作　官員戴台灣製口罩

彭斯（紅圈）被拍下現身在白宮，他有戴口罩。

新冠病毒殺入美國白宮後，白宮官員開始戴口罩保健康。總統特朗普女婿庫斯納、白宮發言人麥克納尼等人周一（11日）在白宮玫瑰園出席記者會時，均戴上印有「Made in Taiwan」字樣、來自台灣的口罩。

自特朗普貼身隨從及副總統彭斯新聞秘書先後確診新冠肺炎後，特朗普要求所有人進入白宮西翼的人必須戴口罩，並保持社交距離。除了庫斯納、麥克納尼佩戴印有「Made in Taiwan」的口罩，國家安全顧問奧布賴恩早前在白宮會議亦戴上台灣製的口罩。

台媒周二（12日）引述消息，白宮官員周一戴上的口罩確實是台灣先前捐贈給美方的醫療口罩。美傳上月報道，白宮國安委員會3月初曾向當時已禁止輸出口罩的台灣「求援」，獲對方捐贈50萬個口罩，其中3600個供白宮官員使用。至4月初，台灣宣布捐贈350萬個口罩予美國的醫療人員。

一度傳出要自我隔離的彭斯周二返回白宮工作，在辦公室與抗疫專責小組舉行會議，他有佩戴口罩防疫，據指期間沒有與特朗普接觸。麥克納尼曾透露彭斯會與特朗普保持距離數天。