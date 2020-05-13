拜登競選顧問受訪　批特朗普對華政策軟弱

對華政策成為美國11月總統選舉的關鍵戰場之一，美國民主黨總統參選人、前副總統拜登的高級競選顧問沙利文（Jake Sullivan）受訪，批評總統特朗普對華立場強硬，但實際行動軟弱，揚言拜登上台後會以多邊主義方式，拉攏美國盟友共同對抗北京，直指特朗普讓中國填補科學及技術競爭真空。

英媒周三（13日）刊出沙利文的訪問，主要談及拜登的對華立場。他形容總統特朗普對華的言詞強硬，但行動軟弱，拜登陣營將公布入主白宮後會如何更好地應對中國的政綱，同時顯示出特朗普對美國地緣政治及經濟競爭對手（中國）的軟弱。

拜登把焦點放在3個議題，包括新冠肺炎疫情、全球聯盟及中美貿易戰，他會繼續批評特朗普即使在全球指摘中方處理疫情欠缺透明度，仍讚揚中國領導人，並抨擊特朗普危害美國與傳統盟友的關係及削弱華府在國際機構的影響力，都是在協助中國。至於開打多時的中美貿易戰，拜登將宣稱美國人於貿戰期間失去的比回報多。

沙利文透露，拜登上台後將與理念相近的國家聯手向中國施壓，加強針對中方強迫技術轉移的限制，以及把中國人權問題提升至最高層次。沙利文承認，要讓美國盟友同心對抗中國不是易事，強調拜登的多邊主義不是軟弱政策，把發達經濟體聯合起來向中國施壓，會比美國獨力與北京打貿易戰好很多。

沙利文還說，拜登將考慮擴大中方用以推動拘禁新疆維吾爾人的強迫技術轉移限制，他亦會直接向中國領導人提出新疆問題。

特朗普競選團隊發言人馬修斯（Sarah Matthews）反駁指拜登在中國問題有可怕的紀錄，特朗普會讓中國為其行為負責，但不能相信「北京拜登」會為美國爭取利益。