前白宮官員：中美已脫離競爭　進入對抗狀態

新冠肺炎疫情導致中美關係急轉直下，美國《紐約客》雜誌前記者歐逸文（Evan Osnos）引述一名白宮高級官員稱，兩國關係正處於「自由落體」。前白宮官員何瑞恩（Ryan Hass）周二（12日）接受英媒訪問指，中美關係已脫離競爭，進入對抗狀態。

何瑞恩是前總統奧巴馬時代主管中國政策的官員，他認同中美陷入建交以來的最嚴峻時候。由於兩國長期以來累積的壓力一次過爆發，而非單一事件，讓雙方關係最終不堪重負。他認為，中美處於一場鬥爭中，導致合作領域愈來愈少，對抗領域愈來愈多，由競爭及敵對轉變為對抗，雙方無法團結對抗威脅。

何瑞恩表示，在對抗關係中，兩國會試圖傷害對方，以增加自身實力。中美處於一山不能藏二虎的鬥爭中，兩方都想方設法成為勝者。他又指，中國外交部發言人趙立堅對中美關係造成極大傷害，趙立堅的言論在美國激起極大反感。

對於外界期望民主黨總統參選人拜登當選後，可能令中美關係出現轉機。何瑞恩預期，拜登當選後會更強硬，美國將更注重經濟成效、改善本國就業及工資，向選民交待。