新冠肺炎：速遞員家門前吐痰打噴嚏　嚇煞收件人

全球新冠肺炎疫情嚴重，各地民眾人心惶惶。加拿大艾伯塔省卡爾加里有一名速遞員本月初將包裹送到一間民房時，竟然在該戶人家的花園吐痰，又連續打了好幾個噴嚏。戶主在屋內透過閉路電視鏡頭目擊整個過程，近日向速遞公司及購物網投訴，又在社交網上分享該段影片。

女戶主亞歷山大（Michelle Alexander）早前從購物網亞馬遜選購了一些貨品。包裹送到家時，她的丈夫透過閉路電視鏡頭，看見門外手持包裹的速遞員突然在他們的花園吐痰，又不斷打噴嚏。丈夫當場嚇得大叫起來，並吩咐亞歷山大不准開門。亞歷山大雖然認為該名速遞員有可能只是鼻敏感發作，但同時想到近日疫情嚴重，一旦速遞員真的是新冠肺炎患者，家中年幼的子女就很容易被傳染。據指，速遞員吐痰的位置很接近子女平日常接觸的欄杆。

亞歷山大最終先為包裹消毒，再將它取回家中。亞歷山大有向亞馬遜及速遞公司反映意見，但對方的回覆未能令她滿意。她其後將該速遞員在她家門口的影片上傳社交網，希望提醒網民撤底消毒包裹。速遞公司回覆傳媒指，收到投訴後已展開內部調查，涉事速遞員停職5日，接受安全及衞生培訓。