新冠肺炎：福奇反對貿然復課復市　特朗普稱「不可接受」

美國白宮抗疫專責組重要成員福奇周二（12日）警告，各州及地方政府若忽視專家應對新冠肺炎的指引，在情況未明朗下貿然重啟經濟活動和重開學校，後果將不堪設想。特朗普周三（13日）對此言論大表不滿，認為「不是可接受的答案」。

福奇出席參議院一個聽證會時指出，若在時機尚未成熟就復市復課，恐會出現再度爆發。但特朗普周三在白宮向記者表示：「對我來說這不是個可以接受的答案，尤其是復課方面。」特朗普表示，唯一可以接受的，是超過某個年齡的教授或老師，延遲幾周才上課。

周三較早之前，特朗普在接受電視台訪問時重申他復市的主張，他讚福奇「是個好人」，但同時表示自己與他曾意見不合。

另外，聯儲局主席鮑威爾周三表示目前不考慮美國實施負利率，特朗普對此不表贊同，但他稱讚鮑威爾的表現有改善。特朗普說：「我仍強烈認為我們應實施負利率。主席（鮑威爾）是我這幾個月以來的MIP，他做得很好。」他之後解釋MIP即是「最有進步隊員」(Most Improved Player)。