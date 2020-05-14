新冠肺炎︰威州最高法院裁定　州政府居家令違法

新冠肺炎肆虐美國，多州推出強硬居家令防疫，但卻引起部分民眾不滿；總統特朗普亦多次為此與州政府唱反調。威斯康辛州的共和黨領袖批評，該州居家令損害民眾工作及小企業生計，入稟法院要求推翻。威州最高法院周三（13日）裁定，居家令「不合法及無可執行」，予以推翻。

由保守派法官控制的威斯康辛州最高法院，周三以4票對3票，裁定民主黨籍的威斯康辛州州長埃弗斯（Tony Evers）延長居家令至本月26日的決定，屬於越權。多名共和黨議員早前就埃弗斯的決定，向威州衞生服務部待任秘書長帕姆（Andrea Palm）等官員興訟，指居家令會導致該州經濟崩塌，最終取得勝利。

法院裁決指出︰「一個機構以居家令形式去支配守法公民的個人生活，必然是僭越了行政部門的權力。」威州最高法院此前亦曾推翻埃弗斯的行政命令，裁定總統初選需如期舉行。

埃弗斯周三回應時批評︰「共和黨議員在毫無計劃的情況下，說服了法院4名成員，將本州投入混沌之中。毫無疑問地，人們會因而染病。」他又指，法案今次裁決，將迫使州內各縣分別自行實施更多防疫限制。