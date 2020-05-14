新冠肺炎︰民主黨提3萬億美元紓困案　特朗普回絕

新冠肺炎疫情下，美國民主及共和兩黨繼續拉鋸。民主黨提出的3萬億美元（約23.4萬億港元）紓困案將於周五（15日）交予眾議院表決，惟總統特朗普周三（13日）已潑冷水拒絕，明言︰「（方案）送院時已告死亡。」

民主黨提出的巨額紓困案措施包括，向必要員工提供援助、延長失業補助至7月、加碼再派1200美元（約9360港元）現金等；方案亦計劃向地方政府撥款支援，並容許選民以郵寄方式參與總統選舉投票，惟此建議不獲共和黨人支持，勢難通過國會。

特朗普周三在白宮批評，民主黨籍的眾議院議長佩洛西提出的方案，很多內容與選舉有關，又指郵寄投票容易舞弊，表明拒絕提案。他稱︰「（方案）送院時已告死亡，佩洛西很清楚這一點。」

民主黨籍的紐約市長白思豪則表示支持民主黨的紓困提案，指出若該提案通過，紐約市將在未來兩年獲得170億美元（約1326億美元）補助以恢復經濟，請求特朗普表態支持紓困案。紐約州州長科莫亦指，州政府仍有61億美元（約475.8億港元）的資金缺口，警告資金不足會影響警員、消防、學校、地方政府等運作。