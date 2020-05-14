華允許美大麥藍莓進口　需符合植物檢疫要求

中國海關總署日前發布公告稱，周三（13日）開始，允許符合植物檢疫要求的美國大麥和鮮食藍莓進口。相關大麥產自美國，輸往中國用於加工，不得用作種植用途。美國大麥企業需由美國農業部審核，大麥不能含有麥類條斑病菌、燕麥全蝕病菌等中方關注的檢疫性有害生物。

公告顯示，自發布日期開始，允許符合相關要求的美國大麥進口，進口大麥中不能含有小麥基腐病菌、麥類殼多胞斑點病菌、小麥全蝕病菌等。美國農業部需確保向中國出口的大麥企業採取最佳措施，盡可能減少有害生物出現。

中國海關總署強調，若在進口大麥中發現检疫性有害生物，相關貨品若無有效檢疫處理方法，將會退回或銷毀。若出現多次違規，中方將暫停美國相關出口商等入口大麥資格，若有嚴重違規情況，將保留暫停進口美國大麥的權利，直到美國農業部提供溯源調查結果和採取整改措施。

另外，關於進口美國鮮食藍莓植物檢疫要求的公告稱，允許進口產地為美國佛羅里達州、喬治亞洲、印第安納州、路易斯安那州、密歇根州、華盛頓州等藍莓產區。如果發現來自未經批准的包裝廠或發貨人，則該批藍莓不得入境。

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