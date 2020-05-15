新冠肺炎︰冧市前拋售股票受查　參議員辭任情報委員會主席

美國股市在新冠肺炎疫情下暴跌，共和黨籍的參議院情報委員會主席布爾（Richard Burr）被傳媒踢爆，於2月美股大跌前拋售股票，避過美國股市調整。聯邦調查局（FBI）已就此上門調查，布爾受壓下於周四（14日）宣布將暫時辭去該委員會主席職務。

早前有報道指，布爾在美股暴跌前，大額放售他與妻子持有、總值達170萬美元（約1318萬港元）的股票，被指通過內部獲得消息從事不當股票交易。FBI周三（13日）到布爾位於華盛頓的家中搜查，並沒收其手機。布爾承認因疫情考量已放售股票，但強調其決定只是基於公開新聞報道，而非內部消息。

布爾周四受訪時表示，由於FBI調查對參議院情報委員會工作構成干擾，他為了不影響委員會工作而暫時辭職，但會留任參議員。布爾強調自己並無違法，會積極配合調查，並已要求參議院道德委員會對此事進行全面審查。其黨友、參議院多數黨領袖麥康奈爾同日發表聲明，表示接受布爾辭職，其辭呈將於周五（15日）後正式生效。

美媒早前報道，除布爾外，參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）、殷荷菲（Jim Inhofe）及范斯坦（Dianne Feinstein）在1月出席一個閉門會議後，紛紛出售旗下股票，成功避過美國股市調整。事件引起爭議，但目前僅布爾一人受查。