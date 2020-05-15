205名眾議員致函譚德塞　促讓台灣參加世衞大會

美國繼續就讓台灣參與即將舉行的世界衞生大會，向世界衞生組織施壓。美國國會眾議院205名議員周四（14日）聯署致函世衞總幹事譚德塞，要求世衞邀請台灣以觀察員身份出席今年世衞大會，並參與世衞專家技術會議。

發動這次跨黨派聯署的議員包括共和黨議員查伯特（Steve Chabot）、民主黨議員西雷斯（Albio Sires）以及康諾利（Gerry Connolly）。信中指出，儘管台灣在處理這次新冠肺炎疫情中表現出色且專業，但世衞在這次危機中對台灣的態度卻令人憂心，原因包括台方指其官員無法及時從世衞方面獲取有關疫情的必要資訊，又被排除在世衞實驗室網絡之外。此外，世衞組織不但未將台灣的疫情資訊分享給成員國，又將台灣的統計資料錯誤納入大陸的數據當中。

信函又提到從2009到2019年間，台灣共187次申請參與世衞技術會議，卻被拒絕了130次。另自從2016年以來，大陸透過向世衞施壓，阻止台灣參與過去3屆世衞大會。信函強調，聯合國大會第2758號決議與世衞大會第25.1號決議，均未賦予北京代表台灣人民的權利。