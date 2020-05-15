新冠肺炎：吹哨人示警　恐面臨最黑暗寒冬

美國總統特朗普就新冠肺炎疫情持續攻擊中國之際，疑因與他唱反調、反對以瘧疾藥醫治患者而遭降職的一名前衞生官員，周四（14日）在國會聽證會批評，華府沒有周詳及科學的抗疫計劃，警告今年「可能是現代史上最黑暗的寒冬」。

生物醫學高級研究與發展管理局前局長布賴特（Rick Bright）出席眾議院委員會聽證會時，稱華府錯過預警的信號，未能預防病毒擴散，更透露曾收到國內醫療用品供應商高層的電郵，對方指美國嚴重缺乏醫護人員專用的防護口罩，形容「我們死定了」。雖然他向衞生及公共服務部領導層示警，但得不到回應。

布賴特批評特朗普政府未能實施一個「標準、集中、協調」的抗疫計劃，更警告：「機會之窗正在關閉，若我們現時無法基於科學改善應變，我擔心疫情惡化及持續很長的時間。沒有更好的規劃，2020年將是現代史最黑暗的冬天。」他解釋，新冠肺炎今年秋天可能捲土重來，並進一步加劇季節性流感的挑戰。

與此同時，特朗普政府發起「曲率極速行動」，目標是12至18個月內研發出新冠肺炎疫苗。布賴特認為這個時間表太進取，認為需要更多時間研製疫苗。惟特朗普同日向記者表示，由於軍方參與，疫苗今年底前可面世並幾乎同時分發；又稱未見過及未聽聞布賴特，並指對方心有不滿，如此態度不應在政府工作。

特朗普曾推介以氯喹及羥氯喹等治療瘧疾的藥物，作為醫治新冠肺炎患者的特效藥，但領導研發疫苗工作的布賴特反對，結果4月被調派到國家衞生研究院擔任較次級的工作。他聲稱遭政治報復，在國內被公眾視為疫情的「吹哨人」。